Папа Римский впервые появился на публике в инвалидной коляске

Папа Римский Франциск впервые появился в инвалидной коляске на публичном мероприятии. Как сообщило в четверг агентство ANSA, понтифик предстал в хорошем настроении, но сидя в коляске.

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Ранее он сам в недавнем интервью сообщил, что перенес небольшую операцию на колене. Как уточнили в службе печати Святого престола, ему были сделаны инъекции по поводу сильных болей, из-за которых Франциск с трудом ходил и был вынужден отказаться от всех церемоний и ритуалов, которые требовали от него стоять.

85-летний понтифик минувшим летом перенес операцию на кишечнике, после которой более недели восстанавливался. Служба печати тогда распространила фото, на которых Франциск был в коляске, но в больничных стенах во время посещения пациентов из отделения.