На Ставрополье объявлены победители фестиваля "Солдатский конверт"

"Ставропольский край всегда рад гостям, большим мероприятиям, мы их ждем. В этом году впервые [с начала пандемии] мы в очном формате провели мероприятие. Спасибо всем, кто четыре дня выступал, радовал нас, несмотря на дождь, несмотря ни на что", - сказал во время церемонии губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.