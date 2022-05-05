На Ставрополье объявлены победители фестиваля "Солдатский конверт"

Ансамбль из Белгородской области и солист из Ставропольского края стали обладателями Гран-при российско-белорусского патриотического фестиваля "Солдатский конверт". Имена победителей огласили в Ставрополе, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.
"Ставропольский край всегда рад гостям, большим мероприятиям, мы их ждем. В этом году впервые [с начала пандемии] мы в очном формате провели мероприятие. Спасибо всем, кто четыре дня выступал, радовал нас, несмотря на дождь, несмотря ни на что", - сказал во время церемонии губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
В номинации "Ансамбли" победила хоровая группа ансамбля народной песни и танца "Славяне" из Белгородской области. В номинации "Солисты" лучшим признан вокалист из Ставропольского края Александр Гузко.
"Ставрополье - удивительный край, здесь живут люди, устремленные в будущее. Будущее - это создание и творчество. То, что мы сегодня видим, это просто великолепие", - сказал на церемонии награждения народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Патриотический фестиваль "Солдатский конверт" проходил на Ставрополье с 1 мая. В финале участвовали 12 солистов и 12 ансамблей из регионов России и Белоруссии. В среду на центральной площади города Ставрополя прошел гала-концерт участников и звезд отечественной эстрады. В дни фестиваля в городе провели четыре крупных концерта, "Солдатский конверт" стал первым массовым мероприятием в крае с начала пандемии.