В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

Вокалисты Белгородской области и Ставрополья взяли Гран-при фестиваля "Солдатский конверт"

ТАСС

Ансамбль из Белгородской области и солист из Ставропольского края стали обладателями Гран-при российско-белорусского патриотического фестиваля "Солдатский конверт". Имена победителей огласили в Ставрополе, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.

На Ставрополье объявлены победители фестиваля "Солдатский конверт"
Фото: ТАССТАСС

"Ставропольский край всегда рад гостям, большим мероприятиям, мы их ждем. В этом году впервые [с начала пандемии] мы в очном формате провели мероприятие. Спасибо всем, кто четыре дня выступал, радовал нас, несмотря на дождь, несмотря ни на что", - сказал во время церемонии губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

В номинации "Ансамбли" победила хоровая группа ансамбля народной песни и танца "Славяне" из Белгородской области. В номинации "Солисты" лучшим признан вокалист из Ставропольского края Александр Гузко.

"Ставрополье - удивительный край, здесь живут люди, устремленные в будущее. Будущее - это создание и творчество. То, что мы сегодня видим, это просто великолепие", - сказал на церемонии награждения народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Патриотический фестиваль "Солдатский конверт" проходил на Ставрополье с 1 мая. В финале участвовали 12 солистов и 12 ансамблей из регионов России и Белоруссии. В среду на центральной площади города Ставрополя прошел гала-концерт участников и звезд отечественной эстрады. В дни фестиваля в городе провели четыре крупных концерта, "Солдатский конверт" стал первым массовым мероприятием в крае с начала пандемии.

Общество,Лев Лещенко,Владимир Владимиров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители