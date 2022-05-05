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1 час назад

Елизавета II пропустит летние приемы в Букингемском дворце

ТАССиещё 1

Королева Великобритании пропустит летние приемы в Букингемском дворце. Канцелярия монарха в четверг сообщила, что представлять Елизавету II на садовых вечеринках будут другие члены королевской семьи.

Королева Великобритании пропустит все летние приемы
Фото: EPAEPA

"В этом году Ее Величество королева будет представлена на садовых вечеринках другими членами королевской семьи, а подробности [их] участия будут сообщены в надлежащее время", - отмечается в заявлении Букингемского дворца.

Летние приемы должны начаться на территории официальной резиденции главы государства на следующей неделе. Три ежегодные вечеринки проходят в садах Букингемского дворца и одна - во дворце Холируд в Шотландии. Традицию ввела в середине XIX века королева Виктория (1819-1901), она устраивала завтраки для избранных.

В последнее время 96-летняя Елизавета II, которая в октябре прошлого года впервые появилась на публике с тростью, испытывает проблемы с мобильностью. Она пропустила несколько официальных мероприятий. Так, королева впервые не присутствовала на приеме по случаю отмечавшегося в этом году католиками и протестантами 14 апреля Великого четверга.

Однако она продолжает устраивать аудиенции в онлайн режиме, а на прошлой неделе приняла в Виндзорском замке под Лондоном президента Швейцарии Иньяцио Кассиса.

В конце февраля Елизавета II, перешагнувшая рубеж 70-летнего пребывания на троне, перенесла коронавирусную инфекцию.

Общество,Елизавета II,
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