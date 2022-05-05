Тысячи танцоров приняли участие в общероссийской Декаде народного танца

5 тыс. танцоров стали участниками мероприятий Декады народного танца, объявленной в рамках Года культурного наследия народов России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства культуры РФ.
"Завершилась Декада народного танца - цикл фестивальных, конкурсных, образовательных, мероприятий, направленных на развитие и популяризацию жанра народной хореографии. Проект стартовал 1 апреля в рамках Года культурного наследия народов России и объединил 330 хореографических коллективов из 62 регионов России", - рассказали в ведомстве.
Ключевые мероприятия приняли Архангельск, Астрахань, Владимир, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Кемерово и Благовещенск.
"Количество регионов и коллективов-участников свидетельствует о возрастающем интересе к народному танцу, что соответствует целям Года культурного наследия и нашим задачам по популяризации и внедрению традиций в современное культурное пространство", - подчеркнула директор Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова Тамара Пуртова.
Она отметила объединяющую роль проекта.
"В Дальневосточном конкурсе "Область танца", который прошел в Благовещенске, участвовали все регионы федерального округа - такого не было много лет", - пояснила она.
Декады народного творчества входят в план мероприятий Года культурного наследия народов России. В 2022 году также пройдут Декада народных праздников и обрядов (сентябрь), Декада народной музыки (октябрь), Декада народной песни (ноябрь).