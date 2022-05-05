Тысячи танцоров приняли участие в общероссийской Декаде народного танца

"Количество регионов и коллективов-участников свидетельствует о возрастающем интересе к народному танцу, что соответствует целям Года культурного наследия и нашим задачам по популяризации и внедрению традиций в современное культурное пространство", - подчеркнула директор Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова Тамара Пуртова.