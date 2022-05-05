В Нижнем Новгороде презентовали книгу по городскому стрит-арту

Художник Никита Nomerz презентовал «Энциклопедию уличного искусства», посвященную стрит-арту Нижнего Новгорода. Об этом сообщает портал «Нижний 800».

Фото: вконтакте вконтакте

Книга состоит из 352 страниц, на которых разместилось 644 фотографии, а также представлена информация об истории уличного искусства с 1980 по 2020 год.

Энциклопедия содержит терминологический словарь о ключевых понятия стрит-арта, историческую справку о знаковых нижегородских уличных художниках, а также карту-путеводитель. Тираж книги небольшой — всего 1000 экземпляров.