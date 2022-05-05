Российского президента Владимира Путина попросили провести открытый урок для детей. Такое предложение высказал генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, передает РИА Новости.

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Урок для детей может состояться с 17 по 19 мая в рамках просветительского марафона под эгидой «Знания». Древаль во время разговора с российским лидером отметил, что «выдающиеся спикеры были бы очень признательны» Путину за эту встречу с детьми.

В ответ президент России поблагодарил гендиректора «Знания» за предложение и пообещал проверить свой график, чтобы успеть посетить просветительский марафон и провести открытый урок.

Ранее стало известно, что Путин высказался об онлайн-энциклопедии «Википедия». В разговоре с генеральным директором общества «Знание» он заявил, что пользоваться одной только «Википедией» невозможно.

«Мы сами знаем качество этой информации», — заявил российский лидер.