Музей хлеба в Петербурге открывает выставку с уникальными рецептами

"В этом году Ночь музеев пройдет с 20 на 21 мая. Конечно, всех объединила тема 350-летия Петра. Большое количество уникальных проектов. Например, Музей печати расскажет об изменении алфавита, книгопечатания в период Петровской эпохи. А Музей хлеба расскажет об уникальных рецептах, которые были привезены в Россию, и как изготавливался хлеб в петровские времена", - рассказал он.