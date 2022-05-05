Музей хлеба в Петербурге открывает выставку с уникальными рецептами

Санкт-Петербургский музей хлеба представит выставку, посвященную изготовлению хлеба в петровские времена. Об этом в четверг журналистам сообщил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин.
"В этом году Ночь музеев пройдет с 20 на 21 мая. Конечно, всех объединила тема 350-летия Петра. Большое количество уникальных проектов. Например, Музей печати расскажет об изменении алфавита, книгопечатания в период Петровской эпохи. А Музей хлеба расскажет об уникальных рецептах, которые были привезены в Россию, и как изготавливался хлеб в петровские времена", - рассказал он.
Санкт-Петербургский Музей Хлеба был основан в 1988 году как ведомственный музей объединения "Ленхлебпром". Экспозиция представляет период от освоения сельскохозяйственных культур до настоящего времени. Главный акцент в экспозиции сделан на показ производства, продажи и потребления хлеба в городе. Также в экспозиции представлен кусочек хлеба, выпеченный по рецептуре, изобретенной в блокадном Ленинграде.
В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.