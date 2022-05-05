Стало известно, на какие услуги врачей вырос спрос почти в два раза

"Самыми востребованными врачами в рамках телемедицины с начала 2021 года стали педиатры (33% удаленных консультаций), терапевты (32%), гастроэнтерологи (7%) и психотерапевты (5%). Также россияне часто удаленно обращаются к психологам (6%), эндокринологам, дерматовенерологам (по 3%) и неврологам (2%). Самыми ускоренными темпами растет спрос на дистанционные консультации психотерапевтов - только за I квартал 2022 года их число выросло почти в два раза по сравнению с полным 2021 годом", - отмечается в пресс-релизе компании.