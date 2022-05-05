Стало известно, на какие услуги врачей вырос спрос почти в два раза

Спрос на дистанционные консультации психотерапевтов за I квартал 2022 года вырос почти в два раза по сравнению с полным 2021 годом, сообщили аналитики страховой компании "ВСК".
"Самыми востребованными врачами в рамках телемедицины с начала 2021 года стали педиатры (33% удаленных консультаций), терапевты (32%), гастроэнтерологи (7%) и психотерапевты (5%). Также россияне часто удаленно обращаются к психологам (6%), эндокринологам, дерматовенерологам (по 3%) и неврологам (2%). Самыми ускоренными темпами растет спрос на дистанционные консультации психотерапевтов - только за I квартал 2022 года их число выросло почти в два раза по сравнению с полным 2021 годом", - отмечается в пресс-релизе компании.
Аналитики также отмечают рост востребованности телемедицины среди россиян почти на 45% за последние два года. Согласно ряду исследований, данные которых приводятся в пресс-релизе, с начала пандемии россияне стали внимательнее относиться к собственному здоровью и состоянию своих близких. По данным Федерального научно-клинического центра ФМБА России, за 2021 год объем проведенных онлайн-приемов вырос на 50%.
По прогнозам аналитиков, тенденция роста дистанционных обращений к врачам сохранится в текущем году.
"Уже в I квартале 2022 года было проведено свыше 2,2 тыс. телемедицинских приемов в рамках полисов ДМС компании. По мнению врачей, цифровые сервисы не только позволяют улучшить качество и доступность медицинской помощи, но и способствуют развитию превентивной медицины в нашей стране", - отмечают аналитики.
Всего в исследовании было проанализировано 11,5 тыс. телемедицинских приемов (9,3 тыс. за 2021 год и 2,2 тыс. за 2022 год) клиентов страховой компании "ВСК" из различных регионов России.