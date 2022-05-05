В Татарстане пройдет молодежный форум «Эковолна»

В Республике Татарстан состоится VI форум молодежных экологических организаций «Эковолна». Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на региональное министерство экологии.

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Мероприятие пройдет с 23-го по 25 мая в комплексе «Боровое Матюшино». Форум посетят представители студенческого сообщества и молодежных экологических объединений.

На мероприятии будут организованы дискуссионные и образовательные площадки и встречи с экологическими экспертами. В рамках форума состоится конкурс экологических социально-значимых проектов, в котором примут участие молодежные экологические объединения. Победители получат финансовую поддержку в реализации проектов.