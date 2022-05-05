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37 минут назад

В Татарстане пройдет молодежный форум «Эковолна»

Lenta.ru

В Республике Татарстан состоится VI форум молодежных экологических организаций «Эковолна». Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на региональное министерство экологии.

В Татарстане пройдет молодежный форум «Эковолна»
Фото: соцсетисоцсети

Мероприятие пройдет с 23-го по 25 мая в комплексе «Боровое Матюшино». Форум посетят представители студенческого сообщества и молодежных экологических объединений.

На мероприятии будут организованы дискуссионные и образовательные площадки и встречи с экологическими экспертами. В рамках форума состоится конкурс экологических социально-значимых проектов, в котором примут участие молодежные экологические объединения. Победители получат финансовую поддержку в реализации проектов.

Ранее сообщалось, что на лыжной базе «Кукмара» в Республике Татарстан впервые состоялся экоквест «Чистые игры». Участники мероприятия собрали 148 мешков отхода общим весом выше тонны.

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