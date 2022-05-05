Кошка прихлопнула хозяина капотом машины. Видео

Кошка прихлопнула своего хозяина капотом автомобиля. Курьезный случай попал в объектив видеокамеры, запись публикует Telegram-канал «Лента дна».
На кадрах видно, как четвероногий питомец сначала пытается привлечь к себе внимание занятого ремонтом машины мужчины, но тот рукой отстраняет кошку в сторону. В какой-то момент животное запрыгнуло на капот, и он опустился на человека.
«Черная бестия захотела понежиться, но мужчина был слишком увлечен ремонтом своей тачки», – прокомментировал публикацию канал.