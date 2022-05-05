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1 час назад

44-летняя учительница совратила ученика и попала под суд

Lenta.ru

В Австралии школьная учительница совратила ученика и попала под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Австралийская учительница совратила ученика и попала под суд
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

44-летняя Азар Рахматзаде, преподающая в школе Wantirna College в Мельбурне, штат Виктория, была задержана после того, как ее обвинили в сексуальных отношениях с ребенком младше 16 лет, изнасиловании и спаивании несовершеннолетнего.

Рахматзаде попала под подозрение из-за сообщений в социальной сети, в которых она называла мальчика красивым, а после начала расследования сокрушалась, что он удалил ее из друзей.

«Я такая глупая иногда, не думаю и совершаю глупые поступки (брошу пить!). Но я все время думаю о тебе. Надеюсь, ты это прочитаешь, будешь ненавидеть меня меньше и однажды мы снова будем друзьями», — говорится в одном из сообщений учительницы.

«Мне правда жаль, если я причинила тебе боль. Люблю тебя навеки!» — написала Рахматзаде в другом.

В данный момент женщина отпущена под залог. Администрация Wantirna College отправила ее в отпуск до окончания разбирательств. Следующее заседание суда назначено на 29 июля.

Ранее сообщалось, что 39-летняя учительница из Великобритании поцеловала 12-летнего ученика и оказалась в суде. Как утверждает пострадавший, Кэрол Энн Уайт поцеловала его в губы и заставила его сунуть руку в ее брюки.

Общество,Кэрол Уайт,
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