Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах до 13 мая

Росавиация снова продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах юга и центральной части РФ. Ограничения действуют до 13 мая. Об этом говорится на официальном сайте министерства.

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Как уточняется, режим временного ограничения полетов продлен до 13 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Таким образом, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

До этого министерство продлило режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей РФ до 7 мая.