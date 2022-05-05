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27 минут назад

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах до 13 мая

Елена Прошина

Росавиация снова продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах юга и центральной части РФ. Ограничения действуют до 13 мая. Об этом говорится на официальном сайте министерства.

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах до 13 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, режим временного ограничения полетов продлен до 13 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Таким образом, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

До этого министерство продлило режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей РФ до 7 мая.

Ранее Росавиация сообщила об изменении режима работы московских аэропортов из-за проведения воздушной части парада Победы. Временный режим использования воздушного пространства установлен на 4 и 7 мая, резерв на 5 и 6 мая. Аналогичные ограничения введут 9 мая, в день проведения парада.

Общество,Росавиация,
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