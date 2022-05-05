Стали известны даты проведения фестиваля "Таврида.АРТ"

Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет на площадке около Судака с 12 по 16 июля, сообщили в четверг в пресс-службе арт-кластера "Таврида".

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"Фестиваль креативных лидеров изменений "Таврида.АРТ" состоится с 12 по 16 июля в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком. 3,5 тыс. участников со всей страны соберутся на одной площадке для творческого самовыражения и поиска единомышленников. Фестиваль будет посвящен открытому окну возможностей и поддержки в условиях "новой экономики" и импортозамещения", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что стать участниками фестиваля могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. На площадке соберутся резиденты арт-кластера "Таврида" и молодые деятели культуры и искусств; блогеры, создатели молодежных пабликов в социальных сетях и представители студенческих СМИ; лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей"; представители акции взаимопомощи #МыВместе, лидеры волонтерских движений и некоммерческих организаций; участники конкурса для школьников и студентов ссузов "Большая перемена" и их родители; участники Всероссийского фестиваля исторической реконструкции. Грантовый конкурс Росмолодежи даст возможность получить до 1,5 млн рублей на воплощение творческих проектов. А на кастинг-платформе для участников фестиваля запланированы отборы в популярные медиапроекты, передовые компании и организации.

"Таврида.АРТ" вновь станет фестивалем фестивалей и объединит на своей площадке более 300 событий. На площадке пройдут финалы творческих конкурсов, хореографический баттл "Короли лезгинки" определит лучшего исполнителя кавказского танца, а среди региональных команд по творческим направлениям (танцы, вокал, стрит-арт и другие) состоится финал соревнования "Чемпион.АРТ". Участников "Таврида.АРТ" ждут фестиваль воздушных фигур, который продлится все дни программы, а также шоу дронов, фестиваль современной живописи и искусства, фестиваль уличных театров, шоу-показ молодых российских дизайнеров, мероприятия с участием "Легенд Тавриды", фестиваль авторской песни и другие события", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас открыта регистрация на фестиваль на сайте tavrida.art. Также запускаются кастинги для участия в фестивале: молодые артисты могут оставить заявку на сайте и, если пройдут отбор, выступят на одной из сцен фестиваля.

Отмечается, что главная тема фестиваля также будет раскрыта в образовательных форматах программы "Меганомика", которая реализуется в орбите создаваемого в арт-кластере университета креативных индустрий. Эксперты и обучающиеся рассмотрят вопросы использования открытого окна возможностей и создания системы поддержки молодых творцов в новых условиях импортозамещения в креативных индустриях.

Об арт-кластере

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В данный момент он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".