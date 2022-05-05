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51 минуту назад

В России не выявили случаев заболевания холерой

ТАССиещё 5

Случаев холеры в России на сегодняшний день не зафиксировано, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор ответил на вопросы о заболеваниях холерой в России
Фото: тасстасс

Там отметили, что случаев завоза заболевания не регистрировалось с 2019 года.

"На сегодняшний день случаев холеры в России нет. Ранее эпидемические проявления по холере в РФ характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкортостан и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции. В 2019-2022 годах случаев завоза холеры не фиксировалось", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения профилактических мер, чтобы минимизировать риск инфицирования.

"Эти правила включают тщательное мытье рук, особенно перед приготовлением и приемом пищи, надлежащую тепловую обработку продуктов и их употребление в пищу в горячем виде, кипячение или специальную обработку питьевой воды, а также использование средств санитарии", - добавили в пресс-службе.

Отдыхающим в неблагополучных по холере странах рекомендовано уделить особое внимание безопасности воды и пищевых продуктов. Как отметили в Роспотребнадзоре, в список таких стран вошли Индия, Непал, Бангладеш, Йемен, Сомали, Танзания, Уганда, Кения, Эфиопия, Гаити, Доминиканская Республика и т. д.

Меры по недопущению распространения холеры в РФ

28 апреля постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой регионам было рекомендовано оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры, в том числе принять дополнительные меры для ускоренной диагностики заболевания.

Руководителям управления Роспотребнадзора в регионах Попова поручила определить категории граждан для обязательной вакцинации от холеры, а также оценить потребность в вакцинах в случае осложнений эпидобстановки. Регионам также поручено усилить контроль за исследованием на холеру сточных вод до очистки, в том числе в пунктах временного размещения для граждан, прибывающих в РФ из других стран.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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