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24 минуты назад

В Крыму объявили об избавлении от транспортной блокады

Мария Иванова

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что транспортную блокаду полуострова удалось прорвать. Об этом сообщает РИА Новости.

В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Крючкова, сейчас Крым восстанавливает пассажирское и грузовое сообщение с регионами, которые больше не контролируются украинскими властями.

«Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи», - заявил он.

Крючков отметил, что уже восстановлена железная дорога между Крымом и Херсонской областью.

26 февраля российские военные уничтожили дамбу в Херсонской области, которая перекрывала подачу воды в Крым.

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После присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Сначала Киев объяснял их техническими проблемами, затем стал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.

В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Общество,Олег Крючков,
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