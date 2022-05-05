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27 минут назад

Коллекция Морозовых вернулась в Россию

Алиса Селезнёва

Экспонаты выставки «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых», которая проходила во Франции, благополучно вернулись в Россию. Об этом в своем Telegram-канале заявила министр культуры Ольга Любимова.

Коллекция Морозовых вернулась в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, на выставке в Париже были представлены 167 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея.

«Транспортировка в Российскую Федерацию всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи», - рассказала министр.

Ольга Любимова поблагодарила за проделанную работу по возращению шедевров правительство и МИД России, Федеральную таможенную службу и три транспортные компании.

«Кстати, полную коллекцию шедевров российских музеев из собрания братьев Морозовых можно будет увидеть летом в Москве. ГМИИ им. Пушкина откроет специальный выставочный проект», - заметила она.

Выставка коллекции Морозовых проходила в фонде Louis Vuitton в Париже с 22 сентября 2021 года. Она должна была завершиться 22 февраля, но из-за большого интереса была продлена до 3 апреля. Работы, представленные на выставке, не сразу удалось вернуть в Россию из-за геополитической ситуации и проблем с логистикой.

Общество,Ольга Любимова,ФТС России,МИД России,Эрмитаж,
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