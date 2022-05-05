Коллекция Морозовых вернулась в Россию

Экспонаты выставки «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых», которая проходила во Франции, благополучно вернулись в Россию. Об этом в своем Telegram-канале заявила министр культуры Ольга Любимова.

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По ее словам, на выставке в Париже были представлены 167 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея.

«Транспортировка в Российскую Федерацию всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи», - рассказала министр.

Ольга Любимова поблагодарила за проделанную работу по возращению шедевров правительство и МИД России, Федеральную таможенную службу и три транспортные компании.

«Кстати, полную коллекцию шедевров российских музеев из собрания братьев Морозовых можно будет увидеть летом в Москве. ГМИИ им. Пушкина откроет специальный выставочный проект», - заметила она.