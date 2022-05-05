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40 минут назад

Коллекция Морозовых вернулась в Россию

Газета.Ruиещё 4

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что экспонаты выставки «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых», которая проходила во Франции, вернулись в Россию.

Коллекция Морозовых вернулась в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Коллекция Морозовых вернулась в Россию. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи», — написала она в Telegram-канале.

На выставке в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и 2 — из Русского музея.

Транспортировка заняла почти 20 дней и завершилась 2 мая.

Также Любимова рассказала, что полную коллекцию Морозовых можно будет посмотреть летом в Москве в ГМИИ им. Пушкина, где пройдет специальный выставочный проект.

Выставка открылась в Париже в фонде Louis Vuitton в сентябре прошлого года. Всего музейные экспонаты из российских собраний возвращались в Россию из 27 стран мира.

Общество,Ольга Любимова,Эрмитаж,
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