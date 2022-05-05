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1 час назад

Россияне назвали главные фильмы о Великой Отечественной войне

Газета.Ruиещё 5

Россияне считают главными отечественными фильмами о Великой Отечественной войне ленты «В бой идут одни «старики», «… А зори здесь тихие» и «Они сражались за Родину». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» по итогам проведенного опроса.

Россияне назвали главные фильмы о Великой Отечественной войне
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

В топ-10 главных фильмах о Великой Отечественной войне по версии респондентов также вошли «Иди и смотри», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Судьба человека», «Баллада о солдате», «Летят журавли» и «Освобождение».

Авторы опроса также отметили, что среди респондентов возраста до 25 лет 30% назвали главным фильмом о Великой Отечественной войне «Т-34» с Александром Петровым в главной роли.

В исследовании приняли участие 956 человек в возрасте от 12 до 72 лет. Опрос проводился на улицах Москвы и в интернете.

Общество,Александр Петров,
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