Россияне назвали главные фильмы о Великой Отечественной войне

Россияне считают главными отечественными фильмами о Великой Отечественной войне ленты «В бой идут одни «старики», «… А зори здесь тихие» и «Они сражались за Родину». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» по итогам проведенного опроса.

Фото: из открытых источников из открытых источников

В топ-10 главных фильмах о Великой Отечественной войне по версии респондентов также вошли «Иди и смотри», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Судьба человека», «Баллада о солдате», «Летят журавли» и «Освобождение».

Авторы опроса также отметили, что среди респондентов возраста до 25 лет 30% назвали главным фильмом о Великой Отечественной войне «Т-34» с Александром Петровым в главной роли.