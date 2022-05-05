Забравшийся в автомобиль медведь попал на видео

Медведя поймали с поличным после взлома автомобиля жителя города Корнуолл, штат Коннектикут. Видео публикует telegram-канал «Лента добра».
На кадрах, снятых мужчиной по имени Коди Джиллотти, видно, как полицейский светит фонариком прямо на «ошеломленного» медведя в машине его свекрови.
«Он был очень напуган, когда мы подошли к машине. Напоминал оленя в свете фар - такой же ошеломленный», — поделился Коди.
Чтобы выгнать незваного гостя из авто пришлось вызвать полицию. Прибывшие на место полицейские открыли дверь автомобиля, и мишка рванул обратно в лес.
Сообщается, что салон машины сильно поврежден после визита косолапого гостя.