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1 час назад

Забравшийся в автомобиль медведь попал на видео

Александр Кузьмин

Медведя поймали с поличным после взлома автомобиля жителя города Корнуолл, штат Коннектикут. Видео публикует telegram-канал «Лента добра».

На кадрах, снятых мужчиной по имени Коди Джиллотти, видно, как полицейский светит фонариком прямо на «ошеломленного» медведя в машине его свекрови.

«Он был очень напуган, когда мы подошли к машине. Напоминал оленя в свете фар - такой же ошеломленный», — поделился Коди.

Чтобы выгнать незваного гостя из авто пришлось вызвать полицию. Прибывшие на место полицейские открыли дверь автомобиля, и мишка рванул обратно в лес.

Сообщается, что салон машины сильно поврежден после визита косолапого гостя.

Общество,Происшествия,Видео,
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