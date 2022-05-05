В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
14 минут назад

В ГД поддержали идею расширить детские льготы на поезда в летний период

RT на русскомиещё 9

Депутат Госдумы Андрей Исаев прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова расширить скидку на железнодорожные билеты для детей в летний период.

В ГД поддержали идею сохранить льготы детям на поезда в летний период
Фото: ТАССТАСС

По мнению парламентария, инициатива заслуживает внимания.

«Безусловно, необходимо поддержать семьи с детьми, необходимо поддержать летний отдых. Надо посчитать, посмотреть», — подчеркнул депутат.

Ранее Орлов отметил, что в настоящее время предусмотрены различные круглогодичные льготы на поезда дальнего следования для детей в возрасте до десяти лет: скидки до 65% либо бесплатный проезд без предоставления ребёнку отдельного места.

В то же время, школьники в возрасте от десяти лет могут получить скидку в размере 50% от стоимости билета с 1 января до 31 мая и с 1 сентября до 31 декабря.

При этом в летние месяцы, когда семьи с детьми направляются на отдых в южные регионы, данная льгота на детей в возрасте старше десяти лет не предоставляется.

Общество,Антон Орлов,Андрей Исаев,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители