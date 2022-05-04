ВОЗ выявила сотни случаев гепатита неизвестного происхождения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 228 случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в 20 странах мира.

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«По состоянию на 1 мая в мире зарегистрировано 228 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 20 странах и еще в более чем 50 случаях проводятся исследования», - рассказала на брифинге старший научный сотрудник ВОЗ Филиппа Истербрук, ее слова приводит ТАСС.

По словам представителя ВОЗ, в шести странах выявлено более пяти случаев гепатита, один случай привел к смерти пациента и еще в 18 случаях потребовалась пересадка печени.

ВОЗ выяснила, что возбудителями болезни не являются вирусы, которые вызывают острый вирусный гепатит (A, B, C, D и E). Причины возникновения болезни также не связаны с географическим фактором, питанием, животными или токсинами. Кроме того, Истербрук призвала не связывать случаи гепатита с вакцинацией, поскольку большинство детей не были вакцинированы.

Организация продолжает изучать все возможные инфекционные и неинфекционные причины заболевания и пытается выяснить, может ли аденовирус вызывать гепатит.