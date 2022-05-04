В Италии откроют отель люкс с одним сотрудником

Весной 2023 года в Римини откроют отель класса люкс со всего одним сотрудником-администратором. Заселиться в него смогут люди с любым уровнем дохода. Об этом сообщает «Российская газета».

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По данным издания, попасть в отель и собственный номер путешественники смогут введя код, который они получат при бронировании. На все вопросы постояльцев отвечать будет онлайн-ассистент. Обед и ужин не предусмотрены. При этом всего за 55 евро за ночь клиентов ждут комната в пятизвездочном отеле с собственной ванной и 50-дюймовым телевизором.

«Это пилотный проект, новое направление, которое мы намерены развивать, поскольку в последнее время стало все труднее найти квалифицированный персонал. Так как ситуация в ближайшее время не изменится, я подумал: зачем платить за некачественный сервис?» — пояснил владелец гостиницы Нардо Филиппетти, назвав отель «доступной роскошью».

Отмечается, что для реализации проекта Homie предприниматель взял в управление бывшую гостиницу Naiade, пробывшую закрытой в течение 20 лет, и вложил в нее около 3,5 миллиона евро.