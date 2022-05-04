Главный раввин Москвы объяснил отъезд из России

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт объяснил свой отъезд из России необходимостью ухаживать за больным отцом в Израиле, передает РИА «Новости».
«Настоящим обращением я бы хотел сообщить вам, что ввиду болезни и госпитализации моего отца я должен находиться рядом с ним», - говорится в официальном обращении раввина.
Гольдшмидт также заявил, что из-за отъезда в Израиль не может в полной мере выполнять свои обязанности главного раввина в Москве.
«К моему глубокому сожалению, сейчас я не имею возможности в полной мере выполнять свои обязанности главного раввина московской еврейской религиозной общины и находиться в нашей синагоге в Москве», - сказал он.
По словам Гольдшмидта, его обязанности в московской еврейской религиозной общине будет временно исполнять раввин Давид Юшуваев. При этом Гольдшмидт продолжит занимать должность председателя Раввинского суда стран СНГ и Балтии.
Об отъезде Пинхаса Гольдшмидта из России накануне рассказал директор программ столичной синагоги Александр Каргин. Он отметил, что остальное руководство синагоги осталось на своих местах. Они продолжают работу в штатном режиме.