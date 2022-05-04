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35 минут назад

ВЦИОМ: большинство россиян считают, что спецоперация сплотила население страны

Газета.Ru

Большинство опрошенных россиян считают, что специальная военная операция на Украине сплотила население страны, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ: большинство россиян считают, что спецоперация сплотила население страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Более половины граждан отметили, что специальная военная операция России на Украине скорее сплотила российское общество (61%). Противоположной позиции придерживается каждый пятый (20%). Считают, что специальная военная операция никак не повлияла на общество – 10%, еще 9% затруднились дать оценку", - говорится в релизе.

Кроме того, 50% респондентов заявили, что испытывают гордость за Россию, 43% - любовь к своей стране, 38% - веру в нее, 29% - надежду по отношению к России. "Среди негативных чаще всего называли тревогу за Россию (23%), 5% - разочарование в России. Безразличие испытывает 1%", - подчеркивает ВЦИОМ.

Также большинство опрошенных (89%) полагают, что Россия должна жить по своим правилам без оглядки на страны Запада, противоположной же точки зрения придерживаются 3%. По результатам другого опроса ВЦИОМ, доля позитивно настроенных по отношению к Европейскому союзу россиян за год сократилась вдвое.

Общество,ВЦИОМ,ЕС,
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