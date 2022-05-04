ВЦИОМ: большинство россиян считают, что спецоперация сплотила население страны

"Более половины граждан отметили, что специальная военная операция России на Украине скорее сплотила российское общество (61%). Противоположной позиции придерживается каждый пятый (20%). Считают, что специальная военная операция никак не повлияла на общество – 10%, еще 9% затруднились дать оценку", - говорится в релизе.

Кроме того, 50% респондентов заявили, что испытывают гордость за Россию, 43% - любовь к своей стране, 38% - веру в нее, 29% - надежду по отношению к России. "Среди негативных чаще всего называли тревогу за Россию (23%), 5% - разочарование в России. Безразличие испытывает 1%", - подчеркивает ВЦИОМ.