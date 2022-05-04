Международная олимпиада по финансовой безопасности пройдет во второй раз

16-20 мая стартует отборочный этап Международной олимпиады по финансовой безопасности. Он пройдет в онлайн-формате на площадках 19 российских вузов.

Фото: rosfinolymp.ru rosfinolymp.ru

Международная олимпиада по финансовой безопасности впервые прошла в 2021 году и привлекла более 30 тысяч участников из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В этом году география Олимпиады стала существенно шире. Задачи по финансовой безопасности будут решать школьники и студенты из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран БРИКС. Олимпиада пройдет на русском, английском, китайском и португальском языках.

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Участники, которые успешно справятся с заданиями отборочного этапа, выйдут в финал Олимпиады. Он состоится 10-14 октября 2022 года в Образовательном центре «Сириус» в Сочи. Его участники поборются за главный приз. Для школьников это возможность без экзаменов поступить на бюджетные места в российские вузы, а для студентов – в магистратуру и аспирантуру вузов-участников Международного сетевого института, который включает 45 ведущих вузов России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, призеры и победители смогут пройти стажировку в Росфинмониторинге, Центральном банке РФ и организациях-партнерах Олимпиады, в числе которых ведущие российские банки.

Регистрация участников отборочного этапа продлится до 15 мая включительно. Подать заявку можно на официальном сайте Олимпиады https://rosfinolymp.ru/. Для этого необходимо выбрать любой вуз из опубликованного списка, перейти по ссылке и заполнить анкету. Также на сайте можно изучить задания прошлого года и узнать все детали мероприятия.

Международная Олимпиада по финансовой безопасности проводится при поддержке президента и направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности – к безопасности государства. Проведение Олимпиады соответствует задачам национального проекта «Образование», основная цель которого – обеспечить возможности для самореализации и развития талантов детей независимо от их места жительства и социального статуса.