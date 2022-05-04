РПЦ обвинила папу римского в некорректном пересказе разговора с патриархом Кириллом

Папа римский Франциск был некорректен в изложении деталей разговора с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Соответствующее заявление сделали в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата.
«Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с Патриархом Кириллом Папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-Католической и Русской Православной Церквами, который особенно необходим в нынешнее время», — говорится в заявлении.
В ОВЦС пояснили, что на самом деле патриарх всея Руси в разговоре с папой римским рассказал, что украинский конфликт начался в 2014 году с событий на Майдане, приведшим к перевороту. Особое внимание он уделил ситуации в Одессе, а также напомнил о нарушенном НАТО обещании не продвигаться на восток и предложил обсудить вопрос о том, как церкви могут повлиять на положение дел, содействовать укреплению мира и помочь избежать эскалации.
Ранее папа Франциск заявил, что патриарх Кирилл во время онлайн-встречи «с бумагой в руке зачитал оправдания» военной спецоперации России на Украине.