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55 минут назад

РПЦ обвинила папу римского в некорректном пересказе разговора с патриархом Кириллом

Елена Прошина

Папа римский Франциск был некорректен в изложении деталей разговора с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Соответствующее заявление сделали в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата.

РПЦ обвинила папу римского в некорректном пересказе разговора с патриархом Кириллом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с Патриархом Кириллом Папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-Католической и Русской Православной Церквами, который особенно необходим в нынешнее время», — говорится в заявлении.

В ОВЦС пояснили, что на самом деле патриарх всея Руси в разговоре с папой римским рассказал, что украинский конфликт начался в 2014 году с событий на Майдане, приведшим к перевороту. Особое внимание он уделил ситуации в Одессе, а также напомнил о нарушенном НАТО обещании не продвигаться на восток и предложил обсудить вопрос о том, как церкви могут повлиять на положение дел, содействовать укреплению мира и помочь избежать эскалации.

Ранее папа Франциск заявил, что патриарх Кирилл во время онлайн-встречи «с бумагой в руке зачитал оправдания» военной спецоперации России на Украине.

Общество,ФРАНЦИСК,Патриарх Кирилл,НАТО,РПЦ,
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