Ургант ответил пожелавшему плюнуть в него режиссеру

«Эдуарду Б. Прослышав о Вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства: с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард – человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны… Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!» – написал телеведущий.