Умер гендиректор издательства "Молодая гвардия"

"Благодаря его усилиям и талантам "Молодая гвардия" не просто выжила в 90-е годы, но и получила новое дыхание, став одним из самых ярких российских издательств, - говорится в соболезновании, опубликованном в Telegram-канале АСПИ. - Юркину удалось создать "интеллектуальную симфонию" современной просветительской литературы, соединив старейшую молодогвардейскую серию ЖЗЛ, издававшуюся с 1890 года, с новыми интереснейшими проектами, идеями и подходами".