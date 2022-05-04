Умер гендиректор издательства "Молодая гвардия"

Генеральный директор издательства "Молодая гвардия" Валентин Юркин умер на 83-м году жизни. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе издательства.
"Увы, это так, такое несчастье нас постигло", - рассказали в издательстве.
По словам собеседника агентства, Юркин умер в результате тяжелой болезни. Как уточняется на сайте "Молодой гвардии", гендиректор издательства ушел из жизни 3 мая. Прощание с Юркиным состоится 6 мая в 14:00 в морге Центральной клинической больницы.
Валентин Юркин возглавил "Молодую гвардию" в 1985 году, а уже после создания издательско-политического объединения в 1992 году стал генеральным директором АО "Молодая гвардия". В Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИ) отметили, что при Юркине "Молодая гвардия "получила новое дыхание, став одним из самых ярких российских издательств".
"Благодаря его усилиям и талантам "Молодая гвардия" не просто выжила в 90-е годы, но и получила новое дыхание, став одним из самых ярких российских издательств, - говорится в соболезновании, опубликованном в Telegram-канале АСПИ. - Юркину удалось создать "интеллектуальную симфонию" современной просветительской литературы, соединив старейшую молодогвардейскую серию ЖЗЛ, издававшуюся с 1890 года, с новыми интереснейшими проектами, идеями и подходами".