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46 минут назад

В Сеть утекли данные миллионов клиентов российской медицинской лаборатории

Секрет Фирмы

Данные миллионов клиентов крупной медицинской лаборатории «Гемотест» выставили на продажу в даркнете. Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По его словам, базу данных предлагают два продавца. У одного из них есть персональные сведения о пользователях, включая паспортные данные, у другого — результаты анализов. В «Гемотесте» заявили, что проводят проверку сведений об утечке.

В Сеть утекли данные клиентов российской медицинской лаборатории
Фото: UnsplashUnsplash

Как утверждает первый продавец, у него есть база с 31 млн строк, в которых содержатся имена, адреса, телефоны, серии и номера паспортов клиентов лаборатории.

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Второй продавец выставил базу результатов анализов. В ней 554 млн позиций. Кроме того, он предлагает приобрести саму уязвимость для доступа к серверу базы данных.

Информация попала в руки хакеров благодаря бреши в IT-системе лаборатории. Уточняется, что речь идёт о свежих данных — они появились в закрытом доступе в начале весны.

В «Гемотесте» начали внутреннюю служебную проверку. Если факт утечки подтвердится, компания пообещала обратиться в полицию.

«Также сообщаем, что в целях недопущения утечки данных нами проводятся все необходимые мероприятия по ужесточению технических мер в целях безопасной обработки конфиденциальной информации и обеспечению соответствующего уровня защиты», — заявили «Ленте.ру» в лаборатории.

Роскомнадзор собирается обратиться в прокуратуру, чтобы регулятору разрешили организовать проверку в связи с сообщениями об утечке данных клиентов «Гемотеста»: сейчас в РФ действует мораторий на проведение проверок в отношении юридических лиц. Об этом сообщил ТАСС.

РКН уже потребовал от компании дать детальную информацию о возможном инциденте. Там добавили, что пострадавшие имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке.

Ранее стало известно, что в России хакеры научились получать конфиденциальную информацию о клиентах IT-гигантов, маскируясь под представителей правоохранительных органов разных стран. Таким образом они добывают данные, которые обычно запрашивают сотрудники полиции, контрразведки и других ведомств.

Общество,Происшествия,Наука и техника,Роскомнадзор,
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