В РПЦ отреагировали на санкции ЕС против патриарха Кирилла

Возглавляющий Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ столичного патриархата Владимир Легойда отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что западные страны рассматривают возможность введения санкций в отношении патриарха Кирилла. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Легойда напомнил о том, что во времена существования СССР члены семьи патриарха становились жертвами репрессий из-за своих убеждений. По его мнению, те, кто пытаются напугать служителей церкви и верующих внесением в списки, «совершенно не знакомы» с историей страны.

«Чем более неизбирательными становятся санкции, чем более они теряют связь со здравым смыслом, тем более отдаленным становится достижение мира», — сказал Легойда.

Он добавил, что Русская православная церковь во время каждого богослужения молится о мире, что происходит с благословения патриарха Кирилла.