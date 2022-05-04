Более 100 тысяч россиян выполнили нормативы ГТО на золотой знак

Более 100 тыс. россиян успешно выполнили нормативы ГТО на золотой знак отличия в период с 1 января по 31 марта 2022 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

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За первый квартал 2022 года 623 199 россиян прошли регистрацию на интернет-портале комплекса ГТО, из них 267 158 человек приняли участие в выполнении нормативов. В общей сложности за первый квартал этого года 104 113 граждан показали высокий результат, соответствующий знакам отличия комплекса ГТО: 100 300 человек - на золотой знак отличия, 2 216 - на серебряный знак и 1 597 - на бронзовый. На сегодняшний день в 85 регионах страны организована работа 2 648 центров тестирования.