Более 100 тысяч россиян выполнили нормативы ГТО на золотой знак

Более 100 тыс. россиян успешно выполнили нормативы ГТО на золотой знак отличия в период с 1 января по 31 марта 2022 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.
За первый квартал 2022 года 623 199 россиян прошли регистрацию на интернет-портале комплекса ГТО, из них 267 158 человек приняли участие в выполнении нормативов. В общей сложности за первый квартал этого года 104 113 граждан показали высокий результат, соответствующий знакам отличия комплекса ГТО: 100 300 человек - на золотой знак отличия, 2 216 - на серебряный знак и 1 597 - на бронзовый. На сегодняшний день в 85 регионах страны организована работа 2 648 центров тестирования.
Всего по итогам внедрения и реализации возрожденного с 2014 года комплекса ГТО к нему присоединились более 17,4 млн россиян в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Более 10,3 млн человек приступили к выполнению нормативов комплекса в центрах тестирования. Испытания ГТО на знак отличия прошли более 5,9 млн человек, из них 2 140 408 - на золотой знак отличия, 2 037 547 - на серебряный знак и 1 789 464 - на бронзовый.