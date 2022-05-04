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28 минут назад

Мэр Белгорода: скульптуру бабушки со Знаменем Победы убрали сразу после установки

Газета.Ru

Скульптуру бабушки со Знаменем Победы, до этого установленную в Белгороде, решили убрали после вандализма, заявил мэр города Антон Иванов в своем Telegram-канале.

Скульптуру бабушки со Знаменем Победы в Белгороде пришлось убрать
Фото: вконтактевконтакте

«Практически сразу после установки скульптуры бабушки со знаменем у кинотеатра «Победа» нам пришлось искать другое место для ее размещения. Дошло до попыток вскарабкаться на скульптуру. Убрали», — пояснил Иванов.

Как подчеркнул мэр Белгорода, власти города в дальнейшем намерены найти другое место, где не будет возможности трогать монумент.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Общество,Антон Иванов,Владимир Путин,
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