В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
8 минут назад

В России предложили давать бесплатное жилье молодым

Lenta.ru

Российским молодым семьям предложили выдавать бесплатное жилье. Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, ее слова передает «Парламентская газета».

В России молодым семьям предложили выдавать бесплатное жилье
Фото: ТАССТАСС

В Госдуме создают рабочую группу, которая подготовит законопроект о социальном найме квартир для соответствующей категории граждан. Останина отметила, что на действующую на данный момент программу «Жилье для молодой семьи» в 2022 году было выделено 4,6 миллиарда рублей, однако без федерального закона финансирование могут прекратить или урезать.

«Уверена, для решения жилищных проблем молодых семей нужен федеральный закон. Более того, ипотека всех проблем здесь не решит. Нужно социальное жилье, построенное за бюджетный счет», — заявила председатель комитета. Уточняется, что семьи смогут проживать в полученных от государства квартирах неограниченное количество времени и передавать их наследникам, но без права приватизации и продажи.

В марте Минстрой пообещал решить проблему с очередями на жилищные субсидии для молодых семей. Ведомстве занялось внесением изменений в методику распределения средств. Обновленная система будет учитывать общее количество участников программы в регионе и упростит получение денег на жилье.

Общество,Нина Останина,Госстрой России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители