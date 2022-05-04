В России молодым семьям предложили выдавать бесплатное жилье

«Уверена, для решения жилищных проблем молодых семей нужен федеральный закон. Более того, ипотека всех проблем здесь не решит. Нужно социальное жилье, построенное за бюджетный счет», — заявила председатель комитета. Уточняется, что семьи смогут проживать в полученных от государства квартирах неограниченное количество времени и передавать их наследникам, но без права приватизации и продажи.