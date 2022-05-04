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2 часа назад

В Госдуме подготовят законопроект о соцнайме квартир для молодых семей

Inc-Newsиещё 1

В России молодым семьям предложили выдавать бесплатное жилье
Фото: ТАССТАСС

В Госдуме подготовят законопроект о соцнайме квартир для молодых семейВ настоящее время в России действует программа "Жилье для молодой семьи", на финансирование которой в этом году направлено 4,6 млрд рублей. Источник фото: freepik.comПредседатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила о создании в нижней палате парламента рабочей группы по подготовке законопроекта о социальном найме квартир для молодых семей."Уверена, для решения жилищных проблем молодых семей нужен федеральный закон. Более того, ипотека всех проблем здесь не решит. Нужно социальное жилье, построенное за бюджетный счет", — рассказала она в интервью "Парламентской газете".При этом она отметила, что в квартирах, выделенных государствам, семья сможет проживать неограниченное время. Квартира может передаваться по наследству, однако ее будет нельзя продать или приватизировать.В данный момент в России действует программа "Жилье для молодой семьи", на финансирование которой в 2022 году направлено 4,6 млрд рублей. При этом поддержка программы без федерального закона может быть прекращена или ее могут урезать.

Общество,Нина Останина,Госдума,
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