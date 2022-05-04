В России выявили 5 093 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 093, до 18 206 167. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.

В стране за сутки госпитализировали 1 398 человек, что на 3% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее был зарегистрирован 1 441 случай госпитализации. Количество госпитализаций снизилось в 42 регионах РФ, выросло - в 38. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах.

Число выздоровевших

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 664, до 17 569 936, сообщили в оперативном штабе.

Днем ранее там сообщали о 7 052 вылечившихся.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 96,5% от общего числа заразившихся.

Число смертей

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 129, до 376 421, сообщили в оперштабе.

Днем ранее было зарегистрировано 125 смертей.