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16 минут назад

В Роспотребнадзоре дали поручение по COVID-19 на майские праздники

Lenta.ru

В России необходимо принять меры для снижения рисков распространения коронавируса во время майских праздников. С таким поручением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с руководителями территориальных органов службы. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре дали поручение по COVID-19 на майские праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главного санитарного врача, важно обеспечить максимальную эпидемиологическую безопасность для участников массовых мероприятий, которые состоятся по случаю Дня Победы. Попова отметила, что в стране наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.

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В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране на омикрон-штамм COVID-19 приходится 93,2 процента заражений, на дальта-штамм — 2 процента, на другие геноварианты — 4,8 процента.

30 апреля глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил россиян о высоком риске подъема заболеваемости COVID-19 в июне. В связи с этим министр призвал россиян первично и повторно вакцинироваться, чтобы избежать новой волны коронавируса, подчеркнув, что коллективный иммунитет в стране снижается.

Общество,Михаил Мурашко,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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