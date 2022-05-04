В Роспотребнадзоре дали поручение по COVID-19 на майские праздники

В России необходимо принять меры для снижения рисков распространения коронавируса во время майских праздников. С таким поручением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с руководителями территориальных органов службы. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

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По словам главного санитарного врача, важно обеспечить максимальную эпидемиологическую безопасность для участников массовых мероприятий, которые состоятся по случаю Дня Победы. Попова отметила, что в стране наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране на омикрон-штамм COVID-19 приходится 93,2 процента заражений, на дальта-штамм — 2 процента, на другие геноварианты — 4,8 процента.