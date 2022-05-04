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1 час назад

Киркоров ответил на критику после поддержки Галкина и Пугачевой

Алиса Селезнёва

Певец Филипп Киркоров, выступивший в защиту пародиста Максима Галкина и своей бывшей жены Аллы Пугачевой, назвал себя патриотом страны и призвал остановить травлю артистов. Его слова опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

Киркоров ответил на критику после поддержки Галкина и Пугачевой
Фото: ТАССТАСС

Пугачева и Галкин вместе с детьми уехали в Израиль в марте. Пару обвинили в эмиграции, однако певица вышла на связь с поклонниками и заявила, что поехала в отпуск за границу, чтобы заняться здоровьем. При этом отъезд супругов поклонники связали и с резкими высказываниями Галкина, который выступил с критикой спецоперации РФ на Украине.

Филипп Киркоров, ранее заступившийся за друзей, отметил, что пришел в ужас от того, как интерпретировали его слова.

«Я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было. Мои слова об агрессии, которая все больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные», - заметил он.

Артист также напомнил, что у Галкина и Пугачевой двое детей, на которых без сомнения скажутся публичные высказывания об их родителях.

«Всем надо задуматься, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие «пороки». Я человек чести, и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей, и готов защищать их в публичном и не публичном пространстве», - заявил певец.

Филипп Киркоров подчеркнул, что является «патриотом нашей страны» и для него большая честь, что на его юбилейные концерты в Москве и Санкт-Петербурге пришло более 30 000 тысяч человек.

Общество,Максим Галкин,Алла Пугачева,Ксения Собчак,Филипп Киркоров,
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