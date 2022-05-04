Над аэропортами Москвы временно закроют небо

В ближайшие дни небо над аэропортами Москвы временно будет закрыто. Это связано с репетицией парада Победы, который пройдет 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для проведения тренировок воздушной части Парада Победы в Москве будет установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая (резерв 5 и 6 мая), 7 мая, а также будут установлены аналогичные ограничения непосредственно при проведении воздушной части Парада 9 мая», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, в столичных аэропортах будут введены следующие ограничения. В Шереметьево — с 10:40 до 11:05; в Домодедово — с 10:55 до 11:20; во Внуково — с 10:50 до 11:15. Также ограничения коснутся аэропорта Раменское — с 10:55 до 11:20 и Остафьево — с 10:55 до 11:20.

Уточняется, что в воздушной части парада предполагается участие 77 воздушных судов Минобороны России.