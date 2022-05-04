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37 минут назад

Над аэропортами Москвы временно закроют небо

Елена Прошина

В ближайшие дни небо над аэропортами Москвы временно будет закрыто. Это связано с репетицией парада Победы, который пройдет 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для проведения тренировок воздушной части Парада Победы в Москве будет установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая (резерв 5 и 6 мая), 7 мая, а также будут установлены аналогичные ограничения непосредственно при проведении воздушной части Парада 9 мая», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, в столичных аэропортах будут введены следующие ограничения. В Шереметьево — с 10:40 до 11:05; в Домодедово — с 10:55 до 11:20; во Внуково — с 10:50 до 11:15. Также ограничения коснутся аэропорта Раменское — с 10:55 до 11:20 и Остафьево — с 10:55 до 11:20.

Несколько десятков рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Уточняется, что в воздушной части парада предполагается участие 77 воздушных судов Минобороны России.

Ранее пресс-служба Дептранса сообщила, что во второй половине дня 4 мая в центре Москвы будут введены ограничения для наземного транспорта. Несколько станций столичного метро в центре города будут работать только на вход.

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