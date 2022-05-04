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1 час назад

Южнокорейская авиакомпания продлит приостановку рейсов в РФ

Лера Букина

Южнокорейская авиакомпания Korean Air приняла решение продлить приостановку рейсов в Россию до тех пор, пока ситуация на Украине не улучшится. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

Южнокорейская авиакомпания продлит приостановку рейсов в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы будем внимательно следить за ситуацией перед тем, как принять решение о возобновлении полетов в Россию», - приводит агентство слова представителя компании.

Сейчас самолеты авиаперевозчика при осуществлении рейсов в США и Европу не пересекают воздушное пространство России и Украины. Это увеличивает время полета по ряду направлений на несколько часов.

Ранее 5 марта Korean Air объявила о приостановке пассажирских рейсов в Москву. Решение тогда объяснили перебоями поставок авиационного топлива со стороны обслуживающей ее компании. Позднее авиаперевозчик продлил приостановку пассажирских рейсов в Москву и Владивосток до конца апреля.

Согласно проекту резолюции Европейского парламента, которую планируется принять в ходе майской сессии, европейские авиакомпании существенно пострадали из-за санкции в отношении России – на их фоне и из-за закрытия воздушного пространства у перевозчиков растут операционные расходы, им приходится отменять рейсы и перестраивать маршруты.

Общество,Европарламент,
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