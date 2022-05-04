Россиян предупредили о способе кражи данных в общественных местах

Точки доступа Wi-Fi в аэропорту опасны из-за их незащищенности — злоумышленник легко может украсть данные россиян, даже не взламывая компьютер, рассказал «Газете.Ru» аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов.

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«Злоумышленник в аэропорту может использовать незащищенные общественные точки доступа Wi-Fi для сниффинга. Сниффинг — это перехват трафика от пользователей», — отметил он.

По его словам, так как сеть не защищена, то данные передаются без шифрования и их можно легко перехватить.

«Посещать страницы банков, соцсети и другие сайты, содержащие личную/конфиденциальную информацию, пользуясь публичным Wi-Fi в аэропорту, не стоит», — предупредил специалист.

Эксперт заключил, что такими подключениями особенно опасно пользоваться в аэропортах, потому что там высокая концентрация людей.