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44 минуты назад

В России предсказали отток пилотов за границу

Lenta.ru

В Минтрансе предсказали, что отток российских пилотов на работу за границу может привести к нехватке летного состава в стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный ведомством проект комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года.

В России предсказали отток пилотов за границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, ежемесячно в ведомство поступает около 70 обращений от зарубежных авиавластей с просьбой подтвердить сертификат специалиста, что указывает на количество пилотов, ищущих работу в иностранных компаниях.

«Данные обстоятельства свидетельствуют о высоких рисках нехватки пилотов для обеспечения выполнения объема воздушных перевозок в будущем», — указано в проекте. Отмечается, что с возможным дефицитом персонала планируется справиться за счет профильных учебных заведений, которые в период с 2025 по 2029 годы смогут выпускать по 806 профессионалов в год.

При этом, по словам опрошенных газетой профсоюзов и пилотов, в стране из-за спада перевозок также могут возникнуть сложности с трудоустройством выпускников. Согласно проекту, к 2025 году число перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями может снизиться со 111 миллионов (в 2021 году) до 58,2 миллиона человек. В Совете по профессиональным квалификациям воздушного транспорта считают, что к этому моменту около половины персонала отрасли могут остаться без работы.

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Ранее сообщалось, что часть сотрудников одного из крупнейших российских перевозчиков, авиакомпании «Уральские авиалинии», отправили в вынужденный простой. Среди тех, кого коснулся этот шаг — пилоты и бортпроводники. Снижение издержек потребовалось из-за «сложной геополитической ситуации» и закрытия воздушного пространства стран Европы.

Общество,Уральские авиалинии,Коммерсант,Минтранс РФ,
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