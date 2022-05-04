Автомобилист спас на уральской трассе медвежонка. Видео

«На следующий день приехал на то же место - мишка сидел ровно на том же месте, что и вчера, возле трубы, куда его отогнали. Сметану уплел, а меда немного оставил. Приехавших представителей природоохранного общества испугался - залез на дерево. Минут 10 ждали в сторонке, пока он спустится. Сейчас медвежьего малыша забрали сотрудники общества охраны природы, он в безопасности», – говорится в публикации группы в социальной сети.