Соловьев показал привезенный из Мариуполя трофей

Ведущий Владимир Соловьев недавно побывал в местах проведения спецоперации на Украине. Телеведущий привез из Мариуполя трофейное западное оружие и показал в эфире своего шоу. Об этом пишет ОСН.

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В прямом эфире Соловьев продемонстрировал привезенную из Донбасса NLaw – переносную противотанковую управляемую ракету шведско-британского производства.

«Вот эта игрушечка. Вот здесь был прицел, рукоятка держаться. Прицел ребята оприходовали. Тынц-тынц, смотришь и работаешь», - рассказал Соловьев в эфире шоу.

Он также отметил высокую эффективность оружия, но при этом призвал не переоценивать западные технологии.