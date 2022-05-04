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34 минуты назад

Соловьев похвастался трофейным западным оружием из Мариуполя

Елена Прошина

Ведущий Владимир Соловьев недавно побывал в местах проведения спецоперации на Украине. Телеведущий привез из Мариуполя трофейное западное оружие и показал в эфире своего шоу. Об этом пишет ОСН.

Соловьев показал привезенный из Мариуполя трофей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прямом эфире Соловьев продемонстрировал привезенную из Донбасса NLaw – переносную противотанковую управляемую ракету шведско-британского производства.

«Вот эта игрушечка. Вот здесь был прицел, рукоятка держаться. Прицел ребята оприходовали. Тынц-тынц, смотришь и работаешь», - рассказал Соловьев в эфире шоу.

Он также отметил высокую эффективность оружия, но при этом призвал не переоценивать западные технологии.

СМИ сообщили, что делал Владимир Соловьёв в Мариуполе и показали его фото в военной форме

Ранее Владимир Соловьев в своем Telegram-канале опубликовал фото с проходной завода имени Ильича в Мариуполе. Вместе с тележурналистом в этой точке побывал и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Общество,Денис Пушилин,Владимир Соловьев,
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