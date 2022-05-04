Соловьев показал привезенный из Мариуполя трофей

Ведущий Владимир Соловьев недавно побывал в местах проведения спецоперации на Украине. Телеведущий привез из Мариуполя трофейное западное оружие и показал в эфире своего шоу. Об этом пишет ОСН.
В прямом эфире Соловьев продемонстрировал привезенную из Донбасса NLaw – переносную противотанковую управляемую ракету шведско-британского производства.
«Вот эта игрушечка. Вот здесь был прицел, рукоятка держаться. Прицел ребята оприходовали. Тынц-тынц, смотришь и работаешь», - рассказал Соловьев в эфире шоу.
Он также отметил высокую эффективность оружия, но при этом призвал не переоценивать западные технологии.
Ранее Владимир Соловьев в своем Telegram-канале опубликовал фото с проходной завода имени Ильича в Мариуполе. Вместе с тележурналистом в этой точке побывал и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.