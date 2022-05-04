На Урале автомобилист спас на трассе медвежонка

Проезжавший по трассе Североуральск — Черемухово автомобилист заметил неподалеку от проезжей части совсем маленького медвежонка. Так как по этой дороге часто ездят грузовые машины, молодой человек решил помочь зверю перейти в безопасное место. Свои действия автомобилист снял на видео, которое опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Екатеринбург — Серов».

Убедившись, что нигде рядом нет мамы медвежонка, мужчина решил отогнать его подальше от дороги в лес. Подойдя поближе, он увидел, что животное очень худое. По всей видимости, он несколько дней не ел. Молодой человек купил мед и сметану и накормил этим детеныша медведя, а затем связался с природоохранным обществом.

Сотрудники организации смогли оказать помощь медведю только на следующий день. Мужчина лично показал им место, куда отвел детеныша. Медвежонок так и сидел около труб в лесу. Он испугался своих спасателей, поэтому залез на дерево.

Медвежонка забрали сотрудники природоохранного общества.