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8 минут назад

На Урале автомобилист спас на трассе медвежонка

Газета.Ru

Проезжавший по трассе Североуральск — Черемухово автомобилист заметил неподалеку от проезжей части совсем маленького медвежонка. Так как по этой дороге часто ездят грузовые машины, молодой человек решил помочь зверю перейти в безопасное место. Свои действия автомобилист снял на видео, которое опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Екатеринбург — Серов».

Убедившись, что нигде рядом нет мамы медвежонка, мужчина решил отогнать его подальше от дороги в лес. Подойдя поближе, он увидел, что животное очень худое. По всей видимости, он несколько дней не ел. Молодой человек купил мед и сметану и накормил этим детеныша медведя, а затем связался с природоохранным обществом.

Сотрудники организации смогли оказать помощь медведю только на следующий день. Мужчина лично показал им место, куда отвел детеныша. Медвежонок так и сидел около труб в лесу. Он испугался своих спасателей, поэтому залез на дерево.

Медвежонка забрали сотрудники природоохранного общества.

Ранее семья в США из-за сильного храпа обнаружила под своим домом 5 медведей, впавших в спячку.

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