Помогающего хозяевам сажать картошку пса показали на видео

Пес помог своим хозяевам посадить картошку. Снятое владельцами животного видео публикует Telegram-канал «Лента добра». На кадрах видно, как четвероногий питомец берет из рук хозяйки клубень, роет лунку и кладет его туда. Услышав команду «закоп», послушная собака тут же прикапывает картошку землей.

Ранее сообщалось, что в Москве спасли уточку, застрявшую в решетке. Попавшую в западню птицу заметили жители столицы, на помощь ей они вызвали спасателей. Они благополучно освободили пернатую обитательницу водоема в Нагатинском затоне.