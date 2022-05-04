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52 минуты назад

Помогающего хозяевам сажать картошку пса показали на видео

Александр Кузьмин

Пес помог своим хозяевам посадить картошку. Снятое владельцами животного видео публикует Telegram-канал «Лента добра». На кадрах видно, как четвероногий питомец берет из рук хозяйки клубень, роет лунку и кладет его туда. Услышав команду «закоп», послушная собака тут же прикапывает картошку землей.

Ранее сообщалось, что в Москве спасли уточку, застрявшую в решетке. Попавшую в западню птицу заметили жители столицы, на помощь ей они вызвали спасателей. Они благополучно освободили пернатую обитательницу водоема в Нагатинском затоне.

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