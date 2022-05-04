Депутат призвал включить насвай в список наркотических веществ

Как напомнил Хамзаев, обычно насвай позиционировался как вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии.

«Однако в последнее время насвай является не чем иным, как новой формой наркотических средств, состоит из различных химических реагентов», — заявил он.

По словам депутата, реализация вещества приводит к тяжелым случаем отравления, летальным исходам, зависимости, а также «подсаживанием молодых людей на наркотики». Он обратил внимание, что насвай и подобные вещества распространяются среди школьников и студентов, и счел это опасным.