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1 час назад

Депутат призвал включить насвай в список наркотических веществ

Lenta.ruиещё 6

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал включить насвай в список наркотических веществ. Соответствующее письмо он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает РИА Новости.

Депутат призвал включить насвай в список наркотических веществ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как напомнил Хамзаев, обычно насвай позиционировался как вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии.

«Однако в последнее время насвай является не чем иным, как новой формой наркотических средств, состоит из различных химических реагентов», — заявил он.

По словам депутата, реализация вещества приводит к тяжелым случаем отравления, летальным исходам, зависимости, а также «подсаживанием молодых людей на наркотики». Он обратил внимание, что насвай и подобные вещества распространяются среди школьников и студентов, и счел это опасным.

Общество,Султан Хамзаев,Владимир Колокольцев,Госдума,
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