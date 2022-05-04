Иммунолог заявил о скрытой волне коронавируса в России

«Сейчас идет скрытая волна COVID. Это не такие волны, как при „Омикроне“, „Дельте“. Такого нет, и мы бы их увидели. Но знаете, как на воде бывают волны, не как цунами, но просто волны. У нас примерно та же ситуация. По крупным городам мы уже видим, и как я думал, это началось во вторую половину апреля. Но май пройдет и к июню все опять может стихнуть», — сказал эксперт.