Иммунолог заявил о скрытой волне коронавируса в России

В крупных городах России наблюдается невысокий подъем заболеваемости коронавирусом, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на генерального директора контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидата медицинских наук Николая Крючкова.
По его словам, это случилось из-за отмены ограничительных мер и снижения уровня вакцинации.
«Сейчас идет скрытая волна COVID. Это не такие волны, как при „Омикроне“, „Дельте“. Такого нет, и мы бы их увидели. Но знаете, как на воде бывают волны, не как цунами, но просто волны. У нас примерно та же ситуация. По крупным городам мы уже видим, и как я думал, это началось во вторую половину апреля. Но май пройдет и к июню все опять может стихнуть», — сказал эксперт.
«Это естественные колебания. Когда мы говорим, что у нас вакцинация не идет, отмена мер, это все создает условия, на фоне которых инфекции гораздо проще распространяться. Инфекция не ведет себя так, что она стабилизируется и месяцами все одинаково. Такого не бывает. За счет разных факторов показатели смещаются», — отметил иммунолог.
Как считает Крючков, в России еще рано отменять все ограничения, а ношение защитных масок необходимо вернуть в общественных местах.