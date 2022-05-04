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1 час назад

В России выйдет методичка по фейкам

Ferra.ruиещё 1

Если вы все еще не знаете, что такое “фейки”, то у первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича готовится для вас методичка.

В России выйдет методичка по фейкам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как объяснил Малькевич, эта методичка выйдет уже в этом году и будет включать в себя более 20 фейков. И помимо их перечисления, в ней также будет дано объяснение, как можно их разоблачить. Разработкой методички занимается Центр противодействия цифровым угрозам Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

Специалисты Центра противодействия цифровым угрозам ведут работу по созданию пособия, которое включит в себя более 20 фейков и ключи к их разоблачению Александра Малькевича Первый зампредседатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций

К тому же он добавил, что СКФУ запустит специальную программу обучения для журналистов.

Общество,Александр Малькевич,Общественная палата России,
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