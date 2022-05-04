В России выйдет методичка по фейкам

Если вы все еще не знаете, что такое “фейки”, то у первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича готовится для вас методичка.

Как объяснил Малькевич, эта методичка выйдет уже в этом году и будет включать в себя более 20 фейков. И помимо их перечисления, в ней также будет дано объяснение, как можно их разоблачить. Разработкой методички занимается Центр противодействия цифровым угрозам Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

Специалисты Центра противодействия цифровым угрозам ведут работу по созданию пособия, которое включит в себя более 20 фейков и ключи к их разоблачению Александра Малькевича Первый зампредседатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций