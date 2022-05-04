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23 минуты назад

Собаку с выстриженными буквами «V» и «Z» сняли на видео

Александр Кузьмин

Девушка выстригла на спине своей собаки литеры «V» и «Z» в поддержку российской армии. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

На кадрах также можно увидеть, как хозяйка собаки выбрила «Z» у себя на затылке.

Стоит отметить, что латинская буква Z стала в последнее время довольно распространенным символом поддержки действий президента Владимира Путина и российской армии. Z можно встретить на автомобилях, одежде и даже в официальных документах. Зачастую эту букву раскрашивают в цвета георгиевской ленточки.

В Министерстве обороны дали свое объяснение, что означают буквы Z и V. Оказалось, что Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Общество,Видео,Владимир Путин,
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