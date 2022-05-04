Собаку с выстриженными буквами «V» и «Z» сняли на видео

Девушка выстригла на спине своей собаки литеры «V» и «Z» в поддержку российской армии. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

На кадрах также можно увидеть, как хозяйка собаки выбрила «Z» у себя на затылке.

Стоит отметить, что латинская буква Z стала в последнее время довольно распространенным символом поддержки действий президента Владимира Путина и российской армии. Z можно встретить на автомобилях, одежде и даже в официальных документах. Зачастую эту букву раскрашивают в цвета георгиевской ленточки.