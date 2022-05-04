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1 час назад

В России запланировали создать пособие о фейках

Lenta.ru

В России запланировали создать пособие о фейках. Об этом рассказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Его слова передает РИА Новости.

В России запланировали создать пособие о фейках
Фото: ТАССТАСС

По словам Малькевича, Центр противодействия цифровым угрозам Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), руководителем которого он является, выпустит методичку уже в этом году.

«Специалисты Центра противодействия цифровым угрозам ведут работу по созданию пособия, которое включит в себя более 20 фейков и ключи к их разоблачению», — заявил он.

Малькевич добавил, осенью 2022 года должен состояться фестиваль медиаграмотности — на площадке СКФУ пройдут конференции и круглые столы, где известные журналисты и эксперты поделятся опытом. Он отметил, что центр запустит программу специальную программу обучения для журналистов.

4 марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ. Закон ввел в Уголовный кодекс России статью 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Максимальное наказание по ней предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Общество,Александр Малькевич,Владимир Путин,Верховный суд,Общественная палата России,
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