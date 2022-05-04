В России запланировали создать пособие о фейках. Об этом рассказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Его слова передает РИА Новости.

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По словам Малькевича, Центр противодействия цифровым угрозам Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), руководителем которого он является, выпустит методичку уже в этом году.

«Специалисты Центра противодействия цифровым угрозам ведут работу по созданию пособия, которое включит в себя более 20 фейков и ключи к их разоблачению», — заявил он.

Малькевич добавил, осенью 2022 года должен состояться фестиваль медиаграмотности — на площадке СКФУ пройдут конференции и круглые столы, где известные журналисты и эксперты поделятся опытом. Он отметил, что центр запустит программу специальную программу обучения для журналистов.